Девушка из Самары с весом 153 килограмма покинула шоу «Большие девочки»

Ставь участницей реалити-шоу «Большие девочки» Диана начала путь к своей мечте под наставничеством прославленного тренера Этери Тутберидзе. Сначала все шло хорошо, но потом в пятом выпуске Диана попала в номинацию из-за того, что сбросила меньше килограммов, чем другие участницы. Тогда ее оставили в шоу, но Этери Тутберидзе подчеркнула, что этим шансом Диана должна воспользоваться. К сожалению, этого не случилось, и в шестом выпуске Диана Глебова снова попала в номинацию, после чего покинула шоу.