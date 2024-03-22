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Девушка из Самары с весом 153 килограмма покинула шоу «Большие девочки»

Диана Глебова ушла из шоу после шестого выпуска.

Жительница Самары Диана Глебова покинула шоу «Большие девочки» на известном российском канале. На проект молодая самарчанка пришла с весом 153 килограмма при росте 171 сантиметр.

Набирать вес Диана начала после развода родителей, когда стала неправильно питаться и бросила спорт. Девушка на себе испытала, что такое буллинг. А после того, как видео с ней оказалось в открытом доступе и получило много злых комментариев, Диана и вовсе полгода не выходила из дома.

Девушка рассказывала, что из-за лишнего веса ей было тяжело найти работу, и призналась, что мечтает о здоровом красивом теле.

Ставь участницей реалити-шоу «Большие девочки» Диана начала путь к своей мечте под наставничеством прославленного тренера Этери Тутберидзе. Сначала все шло хорошо, но потом в пятом выпуске Диана попала в номинацию из-за того, что сбросила меньше килограммов, чем другие участницы. Тогда ее оставили в шоу, но Этери Тутберидзе подчеркнула, что этим шансом Диана должна воспользоваться. К сожалению, этого не случилось, и в шестом выпуске Диана Глебова снова попала в номинацию, после чего покинула шоу.

Еще одна представительница Самары Элнара Меликова ушла из шоу в четвертом выпуске по собственному желанию. По правилам, выбывшие участницы продолжают худеть дома самостоятельно.

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