Девушка из Самары с весом 153 килограмма покинула шоу «Большие девочки»

Жительница Самары Диана Глебова покинула шоу «Большие девочки» на известном российском канале. На проект молодая самарчанка пришла с весом 153 килограмма при росте 171 сантиметр.
Набирать вес Диана начала после развода родителей, когда стала неправильно питаться и бросила спорт. Девушка на себе испытала, что такое буллинг. А после того, как видео с ней оказалось в открытом доступе и получило много злых комментариев, Диана и вовсе полгода не выходила из дома.
Девушка рассказывала, что из-за лишнего веса ей было тяжело найти работу, и призналась, что мечтает о здоровом красивом теле.
Ставь участницей реалити-шоу «Большие девочки» Диана начала путь к своей мечте под наставничеством прославленного тренера Этери Тутберидзе. Сначала все шло хорошо, но потом в пятом выпуске Диана попала в номинацию из-за того, что сбросила меньше килограммов, чем другие участницы. Тогда ее оставили в шоу, но Этери Тутберидзе подчеркнула, что этим шансом Диана должна воспользоваться. К сожалению, этого не случилось, и в шестом выпуске Диана Глебова снова попала в номинацию, после чего покинула шоу.
Еще одна представительница Самары Элнара Меликова ушла из шоу в четвертом выпуске по собственному желанию. По правилам, выбывшие участницы продолжают худеть дома самостоятельно.