Жители Волгоградской области активно выбирают территории для благоустройства

Отметим, что с 2014 года на территории региона было реализовано около 2,2 тыс. проектов благоустройства, а порядка 700 из них — по нацпроекту «Жилье и городская среда». Для содержания объектов в порядке решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выделяются средства из региональной казны.