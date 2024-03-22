Жители Волгоградской области активно выбирают территории для благоустройства

Напомним, что мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в созданный решением Президента России нацпроект «Жилье и городская среда».
Как сообщили в облкомитете ЖКХ, волгоградцы активно голосуют за проекты всех 9 городов — участников кампании. Больше всего людей проголосовали за объекты Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска и Фролово. На сегодняшний день насчитывается 50 тыс. проголосовавших.
При этом лидер голосования менялся только в Волгограде — на первое место с большим отрывом вышел проект преображения второй части парка Героев-летчиков в Дзержинском районе областного центра. В остальных 8 муниципалитетах лидируют те же пространства.
Добавим, что в Послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность участия жителей в формировании и реализации планов развития. От их выбора зависит, какие территории обновят в следующем году. В каждом муниципалитете есть информационные пункты с волонтерами городской среды, которые помогут гражданам проголосовать.
Отметим, что с 2014 года на территории региона было реализовано около 2,2 тыс. проектов благоустройства, а порядка 700 из них — по нацпроекту «Жилье и городская среда». Для содержания объектов в порядке решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова выделяются средства из региональной казны.