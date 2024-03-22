Влюблённая пара из Магнитогорска сыграла свадьбу в эфире телешоу на «Пятнице»

Марина, 46-летняя сотрудница ММК, мама двоих детей, познакомилась с 49-летним инженером Виктором на дне рождения сестры. Гостей посадили за один столик, и между ними сразу появилась симпатия. Через неделю после знакомства Виктор приехал к Марине из родного Екатеринбурга, ещё через пару дней он сделал девушке предложение. Марина тогда решила, что это шутка, пришлось потенциальному жениху повторить свой вопрос, но уже «официально», с кольцом.