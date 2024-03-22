Влюблённая пара из Магнитогорска сыграла свадьбу в эфире телешоу на «Пятнице»

Марина, 46-летняя сотрудница ММК, мама двоих детей, познакомилась с 49-летним инженером Виктором на дне рождения сестры. Гостей посадили за один столик, и между ними сразу появилась симпатия. Через неделю после знакомства Виктор приехал к Марине из родного Екатеринбурга, ещё через пару дней он сделал девушке предложение. Марина тогда решила, что это шутка, пришлось потенциальному жениху повторить свой вопрос, но уже «официально», с кольцом.
— Я очень счастлив, что обрел свою семью, — признался Виктор перед телекамерой, — цитирует Виктора «КП-Челябинск».
Традиционно на шоу пара рассказала, как проводит время вместе. Магнитогорцы рыбачили, парились в бане и купались в бассейне. Свою свадьбу они решили провести в немецком стиле — на столах у гостей были колбаски и пиво. Во время торжества случилась приятная неожиданность — молодой человек, с которым встречается дочь невесты, сделал девушке предложение.
По итогам шоу свадьба Марины и Виктора заняла второе место. Главный приз выиграла пара из Санкт-Петербурга.
Напомним, жители Челябинской области часто попадают в эфир федеральных каналов. Так, Александра Русина из Кусинского района победила в «суперигре» знаменитого шоу «Поле чудес». Челябинский 36-летний повар Николай Герболь оказался в числе участников кастинга шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». А кондитер из Челябинска Наталья Зыкова шокировала ведущего Рената Агзамова хоррор-тортом с мёртвой Алёнушкой.