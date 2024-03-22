Роза Рымбаева выступила перед павлодарцами на Наурыз

Звезда казахстанской эстрады Роза Рымбаева исполнила шесть песен, главной из которых стал хит весеннего праздника «Наурыз думан». Между тем, артистку чиновники Павлодара пригласили выступать за несколько месяцев до праздника, передает корреспондент BaigeNews.kz.