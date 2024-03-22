В Омске готовят объездные пути перед закрытием движения по бульвару Архитекторов

В Омске готовятся к закрытию движения по бульвару Архитекторов. На Левобережье дорожные службы приступили к очистке межквартальных проездов, которые с 24 марта будут задействованы для объезда перекрытого участка дороги.
Сегодня работы ведутся от улицы Крупской до улицы 70 лет Октября по нечетной стороне в направлении улицы Дмитриева. Также с улиц Крупской, Туполева и Дмитриева вывозят снег. Ранее очистку провели на проездах у домов по бульвару Архитекторов, 6, 8, 10, 12, ведущих к улице Туполева.
Также в мэрии обратили внимание на состояние дорог в местах объезда. После откачки талых вод в местах их скопления, специалисты УДХБ приступят к аварийно-восстановительному ремонту. Для срочного ремонта планируют использовать холодный асфальт и инертные материалы. Остальные повреждения отремонтируют после запуска асфальтобетонного завода с применением горячего асфальта, являющегося более долговечным.
Помогают в уборке дорог и управляющие компании Левобережья. Они привлекают свою технику к работам в межквартальной зоне. ООО «СтройТраст» готовит две временные дороги через бульвар для проезда людей от своих домов. Также силами подрядчика реконструкции будут оборудованы две дополнительные остановки с посадочными площадками на улице Дмитриева и дублере Дмитриева.
В мэрии подчеркнули, что администрация Кировского округа совместно со специалистами УДХБ установят контроль состояния дорог, задействованных в новой схеме движения, чтобы оперативно устранять проблемные участки.