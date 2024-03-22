В Омске готовят объездные пути перед закрытием движения по бульвару Архитекторов

Помогают в уборке дорог и управляющие компании Левобережья. Они привлекают свою технику к работам в межквартальной зоне. ООО «СтройТраст» готовит две временные дороги через бульвар для проезда людей от своих домов. Также силами подрядчика реконструкции будут оборудованы две дополнительные остановки с посадочными площадками на улице Дмитриева и дублере Дмитриева.