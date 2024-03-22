Подъем уровня воды в воронежских реках зафиксировали спасатели

Так, на шесть сантиметров поднялась вода в реке Дон в районе селе Гремячье и возле Лисок. Также повысился уровень воды в Битюге в районе Борова, там зафиксировали превышение предыдущей отметки на два сантиметра.
Поднялись реки Хопер и Ворона в районе Поворино и Борисоглебска — там плюс семь и плюс десять сантиметров, соответственно.
Наконец, аж на 21 сантиметр вырос уровень реки Девица рядом с одноименным селом, а еще на восемь сантиметров поднялась река Подгорная в Калаче.
Что касается воронежского водохранилища, то его уровень также стал выше — воды прибавилось на два сантиметра.
Напомним, что накануне, 21 марта, там чуть было не случилось сразу две трагедии — под лед провалились любители зимней рыбалки. А вот уровень реки Хопер, по данным специалистов, пока остался на прежнем месте.
Кроме того, Дон немного обмельчал рядом с Павловском — отметка стала ниже на два сантиметра. Еще упал уровень реки Воронеж рядом с селом Чертовицкое, на один сантиметр.