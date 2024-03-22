Жители четырех улиц в уфимском Нагаево остались без холодной воды

«Уфаводоканал» ведет ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале администрации Октябрьского района Уфы.
Ранее «Башинформ» сообщал о предстоящих отключениях воды в Уфе с 26 по 30 марта.
Четыре улицы в Нагаево остались без воды. Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло по ул. 65-летия Победы, ул. Южноуральской, ул. Липовой, на бульваре Хасанова.
«Уфаводоканал» ведет ремонтные работы, сообщается в телеграм-канале администрации Октябрьского района Уфы.
Ранее «Башинформ» сообщал о предстоящих отключениях воды в Уфе с 26 по 30 марта.