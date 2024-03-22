Каникулы в Простоквашино: куда поехать с детьми в Нижегородской области в марте

Если вы еще не были в нижегородском зоопарке «Лимпопо», то обязательно посетите его на весенних каникулах. А если и были, то посетите еще раз. Детям понравятся все местные обитатели, которые проживают в «Лимпопо», среди которых есть капибары, верблюды, тапиры, зебры, жирафы и много-много других животных. А совсем недавно в зоопарке из спячки вышли бурые медведи. Стоимость входного билета для взрослых — 750 рублей в будни и 800 рублей в выходные и праздники, для детей от 5 до 14 лет — 400 рублей. Малыши до 5 лет могут пройти бесплатно.