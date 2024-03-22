Каникулы в Простоквашино: куда поехать с детьми в Нижегородской области в марте

С 25 марта у школьников начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 31 числа. Родители могут в это время отправиться со своими детьми в небольшое путешествие или же интересно провести время в пределах Нижнего Новгорода. Издание «Живем в Нижнем» предлагает несколько вариантов времяпрепровождения с детьми в школьные каникулы.
За чертой города
В течение недели можно найти время и выбраться со своим ребенком за город. Куда же можно отправиться?
В Арзамас на ретропоезде.
Отправьтесь в небольшое путешествие до Арзамаса на поезде, возглавляемом советским паровозом. Дети точно запомнят это увлекательное путешествие! Ретропоезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода в 10:45, прибытие — в 12:55. Приехав в Арзамас, вы можете вместе с ребенком прогуляться по городу, посмотреть достопримечательности. Назад поезд отправляется в 17:25. Стоимость билета для ребенка составит 159 рублей, для взрослого - 319 рублей.
Экотропа с оленями в Городце.
Недалеко от Нижнего Новгорода есть местечко, где проживают олени, — экотропа «Копорье». Находится она в Городецком районе, в 60−70 км от областного центра. Здесь вы вместе с детьми сможете полюбоваться оленями и покормить их. Цена посещения — 350 рублей. Экскурсии организовываются в 10:00, 12:00 и 14:00 в будни и субботу. В воскресенье доступны лишь две экскурсии в 12:00 и 14:00. Добраться можно на личном автотранспорте. Также можно найти туры, куда входит трансфер из Нижнего Новгорода и обратно — стоимость одного из них составляет 1590 рублей (вместе с небольшой экскурсией по Городцу и посещением экотропы).
База отдыха для детей.
Также в Городецком районе есть база отдыха в деревне Оскордино, где можно полезно провести время с детьми на свежем воздухе. Бронирование номеров для двух взрослых и двух детей начинается от 10000 рублей. В марте здесь доступен тур выходного дня, где для маленьких гостей организована программа. Дети смогут поиграть в настольный футбол, керлинг, настольные игры, эко-игры, пострелять из лука и др. Заезд в пятницу вечером, выезд - после обеда в воскресенье.
Деревня Простоквашино.
Сказку для ребенка можно найти в Тонкинском районе. Здесь есть деревня Простоквашино — название, знакомое и взрослым, и детям по одноименному мультфильму. Кстати, это единственный населенный пункт в России с официальным названием Простоквашино. Для гостей подготовлена экскурсия по деревне, где встретятся почтальон Печкин, Шарик и Матроскин. Также здесь есть подворье с коровами, лошадями и козами. А недалеко от деревни расположилась экотропа с настоящими бобрами. Совсем как в мультике! В общей сложности, посетителями будет доступно 11 локаций с темами из знаменитого «Простоквашино». Подробности о посещении можно узнать в соцсетях деревни.
Музей горного дела в Пешелани.
В деревне Бебяево Арзамасского района расположился единственный в России подземный Музей горного дела, геологии и спелеологии. Находится он в 125 км от областного центра. Здесь нижегородцы могут узнать, как добывается гипс, посмотреть изнутри на шахту, а также увидеть своими глазами около 300 образцов горных пород. Детей особенно порадует шунгитовая комната (звук в ней похож на шум морского прибоя), экспозиция «Затерянный мир» с 7 доисторическими рептилиями, подземное озеро с водопадом. Стоимость экскурсии — 2200 рублей.
В Нижнем Новгороде
Развлечения для детей в весенние каникулы можно найти и в городе.
Кукольные спектакли.
В Театре кукол в понедельник, 25 марта, пройдет спектакль «Доктор Айболит» (6+). Постановка расскажет о добром докторе, который известен каждому маленькому нижегородцу, и его приключениях в Африке. Билет стоит 300 рублей. А 26 марта, в 11:00 и 18:00, в этом же театре будет сказка «Морозко» (6+), в основе которой — история двух девочек, которых испытывает Дедушка Мороз. Стоимость билета на этот спектакль также 300 рублей. В течение недели пройдут и другие спектакли, о которых можно узнать на сайте театра.
Зоопарк «Лимпопо».
Если вы еще не были в нижегородском зоопарке «Лимпопо», то обязательно посетите его на весенних каникулах. А если и были, то посетите еще раз. Детям понравятся все местные обитатели, которые проживают в «Лимпопо», среди которых есть капибары, верблюды, тапиры, зебры, жирафы и много-много других животных. А совсем недавно в зоопарке из спячки вышли бурые медведи. Стоимость входного билета для взрослых — 750 рублей в будни и 800 рублей в выходные и праздники, для детей от 5 до 14 лет — 400 рублей. Малыши до 5 лет могут пройти бесплатно.
Планетарий.
В весенние каникулы можно вместе с детьми познать тайны космоса. Сеансы нижегородского планетарии сейчас проходят в Мининском университете на улице Ульянова. Стоимость входного билета — от 450 рублей.
Аквапарк.
Почему бы не организовать «водный день» в каникулы? В Нижнем Новгороде есть аквапарк, где можно покататься с горок и повеселиться вместе с детьми. Располагается он в ТЦ «Океанис». Посетителям будет доступно 9 горок для взрослых и 8 для детей различных конфигураций. Есть несколько различных тарифов. Например, 12 часов для взрослого в аквапарке будут стоить 2490 рублей, для детей от 5 до 13 лет — 1690 рублей, малыши до 4 лет могут развлекаться бесплатно. Цена за 4 часа для взрослых упадет до 2190 рублей, детей от 5 до 13 лет — до 1490.
Галерея кукол.
Вместе с детьми в весенние каникулы можно посетить интересный музей в Нижнем Новгороде — Галерею фарфоровых кукол на улице Народной (0+). Частное собрание шедевров Хильдегард Гюнцель, представленное здесь, является самой крупной коллекцией фарфоровых кукол во всем мире.
Экспозиция особенно порадует девочек, но и мальчикам есть на что посмотреть здесь. Экскурсию бронировать нужно заранее, стоимость билета для взрослых — 800 рублей, для детей до 14 лет — 500. Всю информацию можно найти в соцсетях галереи.