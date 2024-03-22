В выходные в Самарской области госавтоинспекторы проведут масштабные рейды

В госавтоинспекции напомнили, что водитель, который попался пьяным за рулем, может получить штраф 30 тысяч рублей и лишить прав на полтора-два года. Также самарцев призывают сообщать о пьяных водителях, об опасных ситуациях на дорогах в управление госавтоинспекции по телефону 112 или 8 (846) 333−58−01 .