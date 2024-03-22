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В выходные в Самарской области госавтоинспекторы проведут масштабные рейды

Рейды пройдут с 22 по 24 марта по всему региону.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в ближайшие выходные госавтоинспекторы будут проводить широкомасштабные рейды, анонсирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Мероприятия пройдут по всему региону с 22 по 24 марта. В ведомстве отметили, что главная их цель — пресекать нарушения, которые приводят к авариям, и предупреждать ДТП.

— Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, — уточнила пресс-служба ведомства.

В госавтоинспекции напомнили, что водитель, который попался пьяным за рулем, может получить штраф 30 тысяч рублей и лишить прав на полтора-два года. Также самарцев призывают сообщать о пьяных водителях, об опасных ситуациях на дорогах в управление госавтоинспекции по телефону 112 или 8 (846) 333−58−01.

ГИБДД