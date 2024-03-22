В выходные в Самарской области госавтоинспекторы проведут масштабные рейды

В Самарской области в ближайшие выходные госавтоинспекторы будут проводить широкомасштабные рейды, анонсирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Мероприятия пройдут по всему региону с 22 по 24 марта. В ведомстве отметили, что главная их цель — пресекать нарушения, которые приводят к авариям, и предупреждать ДТП.
— Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, — уточнила пресс-служба ведомства.
В госавтоинспекции напомнили, что водитель, который попался пьяным за рулем, может получить штраф 30 тысяч рублей и лишить прав на полтора-два года. Также самарцев призывают сообщать о пьяных водителях, об опасных ситуациях на дорогах в управление госавтоинспекции по телефону 112 или