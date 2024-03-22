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В Петербурге представили рендеры будущих станций метро

«Метрострой Северной столицы» показал, как будут выглядеть будущие станции метро в Санкт-Петербурге. На сайте госзакупок 20 марта появились изображения «Казаковской» и «Путиловской» («Юго-Западной») станций.

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для корректировки проектной и рабочей документации к участку Красносельско-Калининской линии метро. Компании предстоит заменить оборудования и материалы в рамках импортозамещения. Начальная стоимость контракта — 113 млн рублей.

Из приложенных к конкурсной документации рендеров следует, что наземный вестибюль станции метро «Казаковская» спроектирована в виде шестигранника на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. Здание будет состоять из одного подземного и пяти надземных этажей, трое верхних из которых займет инженерный корпус.

Отделку внутри станции планирует сделать из светло-серого гранита с белым мрамором. При этом у эскалатора намерены создать витраж с «мотивами северной природы ближайших окрестностей Санкт-Петербурга». Однако, по словам проектировщиков, композиция будет выполнена в сдержанных формах и спокойных тонах, которые основаны на сочетании бордово-красного, сине-серого с серо-голубым.

Станция метро «Путиловская», согласно документации, будет выводить на улицу Васи Алексеева и станет пересадочной с действующей станцией «Кировский завод». Интерьер платформенного зала представлен арками из нержавеющей стали с интегрированными в них светодиодными светильниками. С их помощью хотят создать «динамичный образ современного транспортного сооружения». Фасад наземного вестибюля и стена над эскалатором будут похожи — их собираются украсить двумя панно, основанными на истории Путиловского завода. Платформы обеих станций будут оснащены автоматическими дверьми, стоимостью 682,9 млн руб. Примерная дата окончания строительства станции — конец 2024 года.

метро
строительство