В Петербурге представили рендеры будущих станций метро

Станция метро «Путиловская», согласно документации, будет выводить на улицу Васи Алексеева и станет пересадочной с действующей станцией «Кировский завод». Интерьер платформенного зала представлен арками из нержавеющей стали с интегрированными в них светодиодными светильниками. С их помощью хотят создать «динамичный образ современного транспортного сооружения». Фасад наземного вестибюля и стена над эскалатором будут похожи — их собираются украсить двумя панно, основанными на истории Путиловского завода. Платформы обеих станций будут оснащены автоматическими дверьми, стоимостью 682,9 млн руб. Примерная дата окончания строительства станции — конец 2024 года.