Внезапно захотелось на море? Узнали, куда можно махнуть прямо из Минска хоть завтра

Из Минска можно улететь Стамбул. И хоть местные советуют не купаться в море в черте города, тем не менее можно же просто наслаждаться видами. Лететь до Стамбула придется 5 часов 30 минут, а цены на билет начинаются от примерно 1 тысячи рублей в зависимости от даты.