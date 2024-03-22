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Внезапно захотелось на море? Узнали, куда можно махнуть прямо из Минска хоть завтра

До активного курортного сезона еще пару месяцев. Но что если душа требует отдыха на море и, желательно, прямо сейчас? Собрали варианты, куда можно хоть завтра улететь из Минска на море.

Источник: Смартпресс

Красное море, Египет

Первое что приходит на ум — конечно же Египет. Сейчас на египетские курорты Шарм Эль Шейх и Хургаду можно улететь на чартерных рейсах. Билеты можно купить у туроператоров.

Мраморное море, Турция

Из Минска можно улететь Стамбул. И хоть местные советуют не купаться в море в черте города, тем не менее можно же просто наслаждаться видами. Лететь до Стамбула придется 5 часов 30 минут, а цены на билет начинаются от примерно 1 тысячи рублей в зависимости от даты.

Персидский залив, ОАЭ

Еще одна страна, где лето круглый год. Прямым рейсом из Минска можно улететь Шарджу — здесь отличный пляжный и культурный отдых по ценам ниже, чем в Дубае. Но и до Дубая всего 40 километром. Полет почти 6 часов, цены на авиабилеты стартуют от 1 тысячи рублей.

Каспийское море, Азербайджан

Каспийское море — уникальное. Это крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться и как самое большое бессточное озеро, и как море. Чтобы увидеть его, можно вылететь из Минска в Баку. Полет почти 4 часа, а цены начинаются от 700 рублей.

Черное море, Грузия и Россия

Батуми расположен в удобной естественной Черноморской бухте и на сегодня это не только важнейший морской порт Грузии, но и туристическая столица страны. Цены на билеты из Минска в Батуми стартуют от 800 рублей, полет продлится чуть более 4-ех часов.

Если Грузия не по душе, то отдохнуть на Черном море можно в Сочи — крупнейшем курортном городе России. Цены на авиабилет — от 530 рублей, полет продлится, как и в Батуми, 4 часа 15 минут.

Балтийское море, Россия

Холодное Балтийское море сейчас может и не располагает к пляжному отдыху. Тем не менее, море есть море. В Калининград из Минска на самолете можно добраться всего за 2 часа 40 минут, билет обойдется от 800 рублей.