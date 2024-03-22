Внезапно захотелось на море? Узнали, куда можно махнуть прямо из Минска хоть завтра

Красное море, Египет
Первое что приходит на ум — конечно же Египет. Сейчас на египетские курорты Шарм Эль Шейх и Хургаду можно улететь на чартерных рейсах. Билеты можно купить у туроператоров.
Мраморное море, Турция
Из Минска можно улететь Стамбул. И хоть местные советуют не купаться в море в черте города, тем не менее можно же просто наслаждаться видами. Лететь до Стамбула придется 5 часов 30 минут, а цены на билет начинаются от примерно 1 тысячи рублей в зависимости от даты.
Персидский залив, ОАЭ
Еще одна страна, где лето круглый год. Прямым рейсом из Минска можно улететь Шарджу — здесь отличный пляжный и культурный отдых по ценам ниже, чем в Дубае. Но и до Дубая всего 40 километром. Полет почти 6 часов, цены на авиабилеты стартуют от 1 тысячи рублей.
Каспийское море, Азербайджан
Каспийское море — уникальное. Это крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться и как самое большое бессточное озеро, и как море. Чтобы увидеть его, можно вылететь из Минска в Баку. Полет почти 4 часа, а цены начинаются от 700 рублей.
Черное море, Грузия и Россия
Батуми расположен в удобной естественной Черноморской бухте и на сегодня это не только важнейший морской порт Грузии, но и туристическая столица страны. Цены на билеты из Минска в Батуми стартуют от 800 рублей, полет продлится чуть более 4-ех часов.
Если Грузия не по душе, то отдохнуть на Черном море можно в Сочи — крупнейшем курортном городе России. Цены на авиабилет — от 530 рублей, полет продлится, как и в Батуми, 4 часа 15 минут.
Балтийское море, Россия
Холодное Балтийское море сейчас может и не располагает к пляжному отдыху. Тем не менее, море есть море. В Калининград из Минска на самолете можно добраться всего за 2 часа 40 минут, билет обойдется от 800 рублей.