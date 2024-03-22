В Краснодаре стартовала реконструкция легендарного памятника «Аврора»

Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края сообщило, что в рамках реставрации планируется усилить каркас скульптуры. Для этого «Аврора» будет перенесена в цех с помощью подъемной техники, оснащенной специальной системой балансировки, который будет расположен на площади всего в 50 метрах от текущего места.