В Краснодаре стартовала реконструкция легендарного памятника «Аврора»

В Краснодаре ведутся работы по реставрации памятника «Аврора». Проект реставрации разработан с учетом специальных решений, направленных на сохранение этого объекта культурного наследия регионального значения. После завершения реставрации скульптуру планируется вернуть на ее прежнее место, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края сообщило, что в рамках реставрации планируется усилить каркас скульптуры. Для этого «Аврора» будет перенесена в цех с помощью подъемной техники, оснащенной специальной системой балансировки, который будет расположен на площади всего в 50 метрах от текущего места.
В рамках проекта также планируется усилить конструкции постамента и стилобата, восстановить гидроизоляцию фундамента, провести отделочные работы на самом памятнике и отреставрировать оболочку скульптуры. Реставрация проходит на улице Красной, рядом с одноименным кинотеатром.
Скульптура «Аврора», выполненная из кованого алюминия, была установлена в Краснодаре в 1967 году. Спустя 8 лет этот символ кубанской столицы был признан памятником искусства. Авторами монумента, выполненного в стиле советского конструктивизма, являются заслуженный скульптор РСФСР Иван Шмагун и художник-архитектор Евгений Лашук. Высота памятника составляет 14 метров, а вместе с постаментом — 16,8 метра.