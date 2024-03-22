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Сквер Тренева в Симферополе реконструировали

Завершена реконструкция сквера Тренева в Симферополе.

Источник: Комсомольская правда

Работы по реконструкции парка им. К. А. Тренева в Симферополе завершены, сообщил глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев.

— Все строительно-монтажные работы закончены, — сказал Афанасьев в эфире радио «Спутник в Крыму».

В парке заменили плитку, обустроили газоны, установили новые детские площадки и малые архитектурные формы. Кроме того, парк оснастили системами видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Напомним, ремонтные работы стартовали осенью прошлого года. На реконструкцию парка выделили 89,7 миллиона рублей.

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