Праздник весны и обновления: как отмечают Наурыз в регионах Казахстана

«Я живу недалеко от площади, приехала отпраздновать Наурыз с семьей. Мне все нравится, несколько дней видел, как они все готовятся. Вообще прелесть, видно, что готовились серьезно. Я этому очень рад. Потому что Наурыз — наш национальный праздник. Самое удивительное, что сегодня отмечают праздник не только казахи, на площади я вижу и представителей других национальностей, которые с удовольствием угощаются нашей едой и поздравляют нас. Это так классно! В Казахстане мы, как большая семья, радуемся своим праздникам и живем под мирным небом», — рассказал корреспонденту Zakon.kz Асет Салмурзин, житель Шымкента.