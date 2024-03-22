У берегов Чили третьи сутки ищут пропавшего яхтсмена из Геленджика

Однако 19 марта его яхта прекратила подавать сигналы в Тихом океане около Чили. Береговая охрана в течение почти трех суток ведет поиски мужчины.



На данный момент положительных новостей о судьбе Виталия нет. Самолеты, которые использовались для поисков, не обнаружили его яхту. Все суда в зоне оповещены, и поиски продолжаются. Близкие пропавшего не теряют надежды на его спасение.



20 марта на поиски отправилось поисковое судно, а спасатели из Чили приступили к реализации плана поиска и спасения. Пока яхта Виталия Елагина не передавала сигналы SOS, однако усилия по поиску не прекращаются.



Девушка Виталия обратилась к тарологу, и карточный расклад дал надежду: он говорит, что путешественник остается живым.