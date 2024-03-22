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В апреле в Воронеже пройдет месячник благоустройства

А главный субботник назначили на 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Воронеже стартует ежегодный месячник благоустройства. Соответствующее постановление подписал сегодня мэр.

В течение 30 дней коммунальщики и горожане будут приводить город в порядок после зимы. Для этого в районах города организуют субботники и санитарные дни по средам. А главная уборка намечена на 20 апреля, отметили в мэрии.

Принять участие в субботниках могут все желающие горожане. Предварительно можно обратиться в управу своего района, чтобы получить необходимый инвентарь и другие расходные материалы.

ЖКХ