В апреле в Воронеже пройдет месячник благоустройства

С 1 апреля в Воронеже стартует ежегодный месячник благоустройства. Соответствующее постановление подписал сегодня мэр.
В течение 30 дней коммунальщики и горожане будут приводить город в порядок после зимы. Для этого в районах города организуют субботники и санитарные дни по средам. А главная уборка намечена на 20 апреля, отметили в мэрии.
Принять участие в субботниках могут все желающие горожане. Предварительно можно обратиться в управу своего района, чтобы получить необходимый инвентарь и другие расходные материалы.