Театральные премьеры в Перми в апреле 2024: какие новые спектакли покажут в театрах

Также на малой «Сцене-Молот» можно будет посмотреть драматический моноспектакль «Пьяный космонавт» (18+). Эта монодрама о зависимости. При этом спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернется прежним.