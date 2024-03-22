Театральные премьеры в Перми в апреле 2024: какие новые спектакли покажут в театрах

Рассказываем, какие новые спектакли покажут театры Перми в апреле 2024 года.
Театральный сезон перевалил через экватор. Многие заявленные в начале сезона премьеры уже вышли. Некоторые — еще впереди. Знакомим с новыми спектаклями, которые выйдут в театрах Перми в апреле 2024 года.
Театр-Театр
Пермский академический Театр-Театр представит зрителям новый спектакль «Коридор» (16+). Спектакль п полифонии жизни, в которой романтика соседствует с бытом, трагедия с чистым счастьем. Это наблюдение за жизнью снаружи и внутри коридора.
Коридор — нежилое ограниченное пространство, место мимолетных встреч и расставаний, казусных случайностей и судьбоносных разговоров. Исследуя феномен коридора, команда проекта предлагает зрителям дважды посмотреть спектакль: находясь в самом коридоре и за его пределами. Шесть артистов, перевоплощаясь и меняя образы, создадут на сцене пеструю галерею типажей. В коридоре промелькнет и интеллигентка, и одинокая старушка, и юная школьница, и сантехник.
Премьера нового спектакля состоится 27 и 28 апреля 2024 года на «Сцене-Молот». Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта. Стоимость билетов составляет от 800 рублей.
Также на малой «Сцене-Молот» можно будет посмотреть драматический моноспектакль «Пьяный космонавт» (18+). Эта монодрама о зависимости. При этом спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует ее, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернется прежним.
Показы моноспектакля запланированы на 16 и 17 апреля. Начало в 19.00. Продолжительность — один час без антракта. Стоимость билетов составляет от 700 рублей.
21 апреля 2024 года пермский Театр-Театр покажет музыкально-драматический спектакль «Маузер» (16+). Это исповедь палача, история о вечной диалектике выбора и об истинной природу человеческой души, которая несовместима с насилием. Этот спектакль про способность к состраданию и милосердию, про то, что дает человеку силы противостоять злу.
Начало спектакля в 15.00 и 19.00. Продолжительность — один час без антракта. Стоимость билетов составляет от 700 рублей.
ТЮЗ
На малой сцене Театра юного зрителя в апреле 2024 года пермяки смогут посмотреть премьеру спектакля «Птицы» (18+). Спектакль говорит о хрупкости мироздания и о несовершенстве человеческой природы, которая разрушает гармонию, наполняя мир людскими пороками. Это история о потерянном заповедном царстве птиц, наполненном красотой, справедливостью и добротой. А еще это история о вечном стремлении человека вверх, в недоступное и недостижимое для людей пространство.
Спектакль состоится 24 и 25 апреля в 19.00 часов. Стоимость билетов от 1000 рублей.
Пермский театр оперы и балета
В пермском театре оперы и балета продолжится премьера балета «Ярославна» (12+) композитора Бориса Тищенко. Балет поставил Алексей Мирошниченко, который вновь возглавил балетную труппу театра. Он же написал либретто балета по поэме «Слово о полку Игореве». Музыкальным руководителем постановки стал дирижер Артем Абашев.
Показы балета состоятся 2 и 3 апреля в 19.00 часов. Продолжительность — 2 часа 25 минут с двумя антрактами. Стоимость билетов — от 3000 рублей.
Пермский театр кукол
В апреле 2024 года пермский театр кукол покажет классические сказки для малышей и взрослых. Запланированы спектакли по произведениям классиков: Лесков, Маршак, Гаршин, Давыдычев, Толстой, Катаев.
25 апреля театр кукол «оживит» историю В. Филиппенко "Папа ищет работу (6+) о том, как важна поддержка от самых близких. В этом спектакле папа главной героини истории дважды теряет работу и пытается обрести себя.
Спектакль состоится 25 апреля в 19.00. Продолжительность — 1 час 45 минут без антракта. Спектакль будет проходить в малом зале театра на улице Сибирской, 65. Стоимость билетов от 300 рублей.