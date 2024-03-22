Воронежцам рассказали о главных событиях выходных

23 марта.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
14:00, 18:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Воронежская филармония.
18:00 | Концерт солистов-стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова |12+
Театр «Кот».
15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:00 | Премьера: комедия «Имя» | 16+
Театр оперы и балета.
18:00 | Мюзикл «Дамских дел мастер» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Концерт «Посвящение Астору Пьяццолле» | 0+
Театр «Попкорн Драма».
19:00 | Импровизационный спектакль-игра «Фиаско. ПИРАТЫ» | 18+
Музей-заповедник «Костёнки».
11:00 | Праздничная программа «Выход из зимней спячки» | 0+
24 марта.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | Комедия «Вишнёвый сад» |12+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+
Воронежская филармония.
18:00 | На грани веков: от романтизма к импрессионизму, экспрессионизму и другим «измам». Говорит и показывает дирижёр | 6+
Театр «Кот».
13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:00 | Премьера: комедия «Имя» | 16+
Театр оперы и балета.
11:00 | Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» | 6+
18:00 | Комическая опера «Тайный брак» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Концерт «Посвящение Астору Пьяццолле» | 0+
Театр «Попкорн Драма».
19:00 | Сцены, основанные на историях зрителей «Плейбэк» | 16+