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Воронежцам рассказали о главных событиях выходных

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

23 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

14:00, 18:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Воронежская филармония.

18:00 | Концерт солистов-стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова |12+

Театр «Кот».

15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:00 | Премьера: комедия «Имя» | 16+

Театр оперы и балета.

18:00 | Мюзикл «Дамских дел мастер» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Концерт «Посвящение Астору Пьяццолле» | 0+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Импровизационный спектакль-игра «Фиаско. ПИРАТЫ» | 18+

Музей-заповедник «Костёнки».

11:00 | Праздничная программа «Выход из зимней спячки» | 0+

24 марта.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «Вишнёвый сад» |12+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» | 12+

Воронежская филармония.

18:00 | На грани веков: от романтизма к импрессионизму, экспрессионизму и другим «измам». Говорит и показывает дирижёр | 6+

Театр «Кот».

13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:00 | Премьера: комедия «Имя» | 16+

Театр оперы и балета.

11:00 | Музыкальная сказка «Золотой цыплёнок» | 6+

18:00 | Комическая опера «Тайный брак» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

14:00 | Концерт «Посвящение Астору Пьяццолле» | 0+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Сцены, основанные на историях зрителей «Плейбэк» | 16+

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