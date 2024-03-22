Правила для электросамокатов: что нужно знать о поездках в 2024 году

Электросамокаты имеют разную мощность. Если он способен развить скорость выше 25 километров в час, то такое транспортное средство приравнивается к мопеду. Если его мощность выше 4 киловатт — то к мотоциклу, и тогда водителю нужны на него права.
Пользователи маломощных электросамокатов имеют право ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Ездить на нем вдвоем или втроем запрещено. Дети с 7 до 14 лет могут управлять электросамокатом без участия взрослых.
По трассе водитель транспортного средства может ехать, только если нет тротуаров или велодорожек. В этом случае нужно двигаться по правой стороне или обочине. При этом электросамокат должен быть оборудован фарами и световозвращающими элементами и звуковым сигналом.
К нарушителям правил, передвигающимся на электросамокате, применят статью 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Административные штрафы колеблются от 800 до 2500 рублей. Оштрафовать могут за алкогольное опьянение, провоз пассажира, превышение скорости и непредоставление преимущества пешеходам.
С 2024 года некоторые операторы кикшерингов будут включать в свои сервисы тесты на знание ПДД. Также в их планах — оснащение электросамокатов индивидуальными номерами. Злостных нарушителей правил будут включать в «антирейтинг», и при наборе определенного количества штрафов их аккаунт может быть заблокирован.
В Москве тестируют возможность фиксации нарушений ПДД при помощи камер с нейросетью. Это позволит идентифицировать нарушителей и выписывать им штрафы. Не исключено, что в ближайшее время будут введены новые штрафы. Среди них — уход с места аварии (штраф до 1500 рублей) и поездка в состоянии алкогольного опьянения (штраф 30 тысяч рублей).