Правила для электросамокатов: что нужно знать о поездках в 2024 году

В Москве тестируют возможность фиксации нарушений ПДД при помощи камер с нейросетью. Это позволит идентифицировать нарушителей и выписывать им штрафы. Не исключено, что в ближайшее время будут введены новые штрафы. Среди них — уход с места аварии (штраф до 1500 рублей) и поездка в состоянии алкогольного опьянения (штраф 30 тысяч рублей).