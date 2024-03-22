Наследие предков: ярмарку национальных прикладных ремесел проводят в Костанае

«Наша страна огромна, отсюда и множество узоров. В Казахстане растут около 200 разновидностей тюльпанов, и большинство из них изображены в орнаментах. К примеру, популярный узор — “чёрный тюльпан”. Я расшила им современный корсет и теперь в такой стилизованной одежде можно ходить на работу, сочетая с белой рубашкой и брюками-палаццо, например. Как дань современности, сшила пальто черного цвета и украсила его орнаментами, хотя издревле, говорят, казахи не носили черное, а в основном, красное и коричневое. Рискнула, не знала, как отреагируют покупатели. Но такая стилизованная одежда пользуется большим спросом. А нанесенные на нее орнаменты, по моему мнению, еще и имеют магические свойства. Радует, что в этом году такое большое внимание уделили национальной одежде. Миксуя ее с современной, мы будем помнить о своих корнях и научимся читать орнаменты и их смысл», — считает мастер.