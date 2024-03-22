Белорусский онколог назвал три вида рака, которые передаются по наследству

О том, что рак может передаваться по наследству, в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Красный. По его словам, наследственные злокачественные опухоли составляют примерно 7% от всех опухолей.