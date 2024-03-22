Белорусский онколог назвал три вида рака, которые передаются по наследству

О том, что рак может передаваться по наследству, в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на телеканале «Беларусь 1» рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Красный. По его словам, наследственные злокачественные опухоли составляют примерно 7% от всех опухолей.
«Но при некоторых локализациях, например, рак молочной железы, рак толстой кишки, рак яичников, эта цифра может доходить до 20%», — подчеркнул онколог.
По словам Сергея Красного, если близкие родственники болели тем или иным видом онкологии, то их потомкам обследоваться надо начинать раньше.
Сергей Красный подчеркнул, что сам онкологии не боится, потому что не пренебрегает скриниговыми программами, которые позволяют определить онкологию на ранних стадиях, когда она хорошо поддается лечению.