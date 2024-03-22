Жители Самары смогут записать детей в первый класс с 1 апреля

С 1 апреля жители Самары смогут записать детей в первые классы муниципальных школ. Пресс-служба администрации Самары рассказала, что запись пройдет в два этапа.
Первый начнется в 09.00 по самарскому времени 1 апреля и продлится до 30 июня. В это время родители могут записать детей в школу по своей прописке, а также в образовательные учреждения, которые закреплены за всем городом.
— Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение, — уточнила пресс-служба горадминистрации.
Второй этап записи начнется 6 июля в 09.00 по самарскому времени. Он продлится до 5 сентября. В это время можно подать заявление в любую школу Самары, где есть свободные места.
Подать заявление можно лично в школе или через Госуслуги. Также есть возможность отправить документы на почту. А задать вопросы можно в отделе общего образования депобра Самары
Планируется, что в этом году в школы Самары придут 13 700 первоклассников.