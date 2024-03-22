В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом

«Если мы будем брать показатели по населению, постоянно проживающему в Крыму, то заболеваемость снижается, и с 2014 года они упали более, чем на 50%», — сказал он.
Такая же тенденция наблюдается и среди детей, дополнила главный внештатный детский специалист-фтизиатр крымского минздрава Нина Яворская.
При этом за последние два года цифры статистики несколько подросли для всех категорий граждан, поскольку в крымские диспансеры стали обращаться пациенты с новых территорий России. Это отразилось на том, что сегодня крымские показатели по заболеваемости немного выше, чем по ЮФО и в среднем по России.
«Среди взрослого населения у нас заболеваемость 41,1 на 100 тысяч населения за 2023 год, это вместе с новыми территориями. А так заболеваемость постоянного населения Крыма за 2023 год в сравнении с 2022-м снизилась на 2,5%. У детей заболеваемость с учетом пациентов с новых территорий — 11,6, заболеваемость среди постоянных жителей Крыма — 8,5», — озвучила статистику Нина Яворская.
Такие перемены специалисты связывают с реструктуризацией противотуберкулезной службы, которая произошла в 2014 году, а также с улучшением профилактической работы.
«У нас с 2014 года произошла реструктуризация противотуберкулезной службы. Раньше она осуществлялась многими диспансерами в Крыму, а с 2015 года была разработана программа, согласно которой все противотуберкулезные учреждения объединились в единый центр», — объяснил Наиль Аухадиев.
Дорогостоящее лечение некоторых видов заболеваний, включая сложные формы туберкулеза, теперь можно будет оплатить за счет средств долгосрочных инвестиционных счетов. Такое постановление было принято в Минфине РФ.