В Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом

При этом за последние два года цифры статистики несколько подросли для всех категорий граждан, поскольку в крымские диспансеры стали обращаться пациенты с новых территорий России. Это отразилось на том, что сегодня крымские показатели по заболеваемости немного выше, чем по ЮФО и в среднем по России.