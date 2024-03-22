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Электронные сертификаты для соцподдержки внедрят в Крыму

В Крыму внедрят технологию электронного сертификата для оказания социальной поддержки жителей республики.

Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, сегодня было заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии между Казначейством России, Советом министров РК и платежной системой «Мир».

«Соглашение предусматривает внедрение технологий электронного сертификата с привязкой к действующей карте “Мир” для оказания мер социальной поддержки гражданам республики. В частности, организации отдыха и оздоровления детей, обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих женщин, новорожденных детей (молочная кухня), обеспечения техническими средствами реабилитации из регионального перечня, обеспечения школьной формой детей из многодетных семей», сказал Аксёнов.

Сертификат позволит самостоятельно выбрать товар и услугу из числа назначенных, оплатив их средствами республиканского бюджета.

«Благодарю руководство и специалистов Федерального казначейства за помощь и поддержку Республики Крым», — добавил Глава Крыма.