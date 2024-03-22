Электронные сертификаты для соцподдержки внедрят в Крыму

«Соглашение предусматривает внедрение технологий электронного сертификата с привязкой к действующей карте “Мир” для оказания мер социальной поддержки гражданам республики. В частности, организации отдыха и оздоровления детей, обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих женщин, новорожденных детей (молочная кухня), обеспечения техническими средствами реабилитации из регионального перечня, обеспечения школьной формой детей из многодетных семей», сказал Аксёнов.