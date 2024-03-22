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Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильных осадков

Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана в субботу, 23 марта. Граждан предупредили о сильных осадках, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью и утром ожидается туман.

23 марта ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируют осадки, в горах — сильные осадки (преимущественно дождь), туман 23—25 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.

Завтра на севере, востоке Западно-Казахстанской области пообещали туман. Предстоящей ночью и утром на юге, в горных районах области Жетісу временами возможен туман. Ветер восточный на северо-востоке, юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с.

23 марта ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман.

Ночью на юге области Абай тоже ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. В субботу в центре, на севере Кызылординской области будет туман.

Завтра на севере, юге, в центре Мангистауской области тоже ожидается туман. А еще ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15−20 м/с.

23—24 марта на юге, севере, востоке Атырауской области прогнозируют туман.

В субботу на востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. На востоке области Ұлытау ночью и утром тоже ожидается туман.

Еще туман пообещали завтра ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области.