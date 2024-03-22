Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за сильных осадков

23 марта ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируют осадки, в горах — сильные осадки (преимущественно дождь), туман 23—25 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.