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В нескольких районах Башкирии ограничат движение для большегрузов

В Башкирии для грузовиков вводятся ограничения движения по дорогам в нескольких районах.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе минтранса РБ, меры приняты в связи с потерей несущей способности дорожного полотна — колейности, сетки трещин, ямочности и выбоин.

Так, с 09.00 23 марта вводится ограничение движения для грузовых машин:

  • в Татышлинском районе — по автодорогам Янаул-Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск, Старые Казанчи-Урманкуль-Новые Татышлы;
  • в Балтачевском районе — о дороге Старобалтачево-Аскино;
  • в Бураевском районе — по дорогам Бураево — Тангатарово — Саит-Курзя, Бураево-Тепляки, Ваныш-Алпаутово — Большешукшаново — Николаевка.

В ведомстве напомнили, что с 1 по 30 апреля 2024 года вводится временное ограничение движения для большегрузов по всем региональным и межмуниципальным дорогам.