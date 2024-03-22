В нескольких районах Башкирии ограничат движение для большегрузов

Как сообщили в пресс-службе минтранса РБ, меры приняты в связи с потерей несущей способности дорожного полотна — колейности, сетки трещин, ямочности и выбоин.
Так, с 09.00 23 марта вводится ограничение движения для грузовых машин:
- в Татышлинском районе — по автодорогам Янаул-Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск, Старые Казанчи-Урманкуль-Новые Татышлы;
- в Балтачевском районе — о дороге Старобалтачево-Аскино;
- в Бураевском районе — по дорогам Бураево — Тангатарово — Саит-Курзя, Бураево-Тепляки, Ваныш-Алпаутово — Большешукшаново — Николаевка.
В ведомстве напомнили, что с 1 по 30 апреля 2024 года вводится временное ограничение движения для большегрузов по всем региональным и межмуниципальным дорогам.