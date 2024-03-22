В Ростове стало в два раза больше аномально жарких дней

В Ростовской области количество аномально жарких дней за послание годы увеличилось вдвое. Такие данные предоставили аналитики «Исследований Яндекса». Исследования показали, за последние 70 лет что в Ростове жарких дней стало значительно больше, а вот число дней с температурой ниже нуля градусов сократилось до 13%.
Рекорд по жаре был побит в июле 2023 года. Так, температура прошлым летом нагрелась до 40,2 градусов. А вот рекорд по морозу был зафиксирован ещё в 1950 году — похолодало до минус 30 градусов.
При этом средняя температура с 1950-х годов выросла в Ростове на 2,4 градуса, а в 2020 году — на 3,6 градуса.
Кроме того, за последние четыре года в Ростове фиксируется около 100 аномально жарких дней за год, а аномально холодных дней — 20. Однако дождливых дней тоже стало больше, а вот снега стало меньше.
В целом за последние десять лет средняя температура по ЮФО увеличилась на 2,2 градуса.