В Сочи аттракционы получили государственную регистрацию

Аттракционы в сочинских парках получили государственную регистрацию. Это одно из свидетельств безопасности, наряду с оценкой технического состояния, которая проходит каждый год.
«Наличие регистрации подтверждается регистрационным знаком с QR-кодом, размещение которого эксплуатант обеспечивает в зоне видимости посетителей при входе на аттракцион», — рассказали в пресс-служба мэрии курорта.
QR-код можно отсканировать с помощью телефона и войти в базу данных. Там находится информация об аттракционе, ограничениях, регистрационный номер, предприятие-изготовитель аттракциона и адрес его установки.
Напомним, 12 июня в парке развлечений Сочи откроют семейную горку «Богатырская застава». Она совмещает функции американских горок и аттракциона с вращением. Платформа «Богатырской заставы» набирает скорость до 70 километров в час и движется по 92-метровому пути.