В Петропавловске Наурыз встретили в компании верблюда

«Мы хотим вовлечь наших деток в празднование национального праздника Наурыз мейрамы. Сейчас они проходят мастер класс, в котором своими руками изготавливают головной убор — тюбетейку. Они сами одетыф по праздничному. Мы хотим, чтобы они чувствовали причастность к торжеству весеннего обновления. После проведения мастер класса, дети попробуют наши угощения, познакомится с национальными ценностями и традициями», — объяснила руководить детского инновационного центра «Синий трактор» Евгения Бойко.