Фестиваль кочевых цивилизаций проходит в Астане

«Я считаю, что это не просто праздник, а глубокое погружение в историю и культуру кочевников. Важно сохранить это культурное наследие. Пусть этот праздник станет символом единения и взаимного уважения между народами. Пусть эти мероприятия напоминают о том, что наша культура обладает уникальными знаниями и традициями», — поделилась гостья выставки Жанар Абильдаева.