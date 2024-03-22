Наурыз с размахом встретили в Жетысу

— Будучи вместе, в гармонии с природой, с самим собой и другими, благодаря друг друга за труд и поддержку, можно уверенно добиться поставленных перед нами целей, в первую очередь направленных на защиту интересов каждого гражданина. Ведь, как подчеркивает Глава государства, мы разные, но мы едины, объединенные общей целью, общей судьбой, общим домом. И Наурыз с его глубочайшей, проверенной веками философией, помогает каждому это понять и осознать. Несмотря на свое древнейшее происхождение, его смысл и значение как никогда актуальны сейчас, в период модернизации нашего государства, — резюмировал Б. Исабаев, поздравляя жителей с праздником Наурыз.