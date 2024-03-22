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Белорусские вузы и колледжи впервые проведут единый день открытых дверей 23 марта

300 вузов и колледжей по всей Беларуси проведут единый день открытых дверей 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

Единый день открытых дверей проведут 23 марта высшие учебные заведения и колледжи Беларуси, сообщила пресс-служба Минобразования. В акции примут участие около 300 учебных заведений по всей стране. Абитуриенты и их родители смогут получить исчерпывающую информацию об образовательных возможностях учебных заведений, правилах приема, условиях обучения и особенностях студенческой жизни.

Отмечается, что подобное мероприятие впервые проводится в один день по всей стране. Единый день открытых дверей в вузах и колледжах будет проводиться и в дальнейшем.

образование