Объездная Шредингера: открытие временной дороги в районе площади Свободы вновь перенесли

Однако с установкой необходимых сроков промахнулись и в этот раз: теперь дорогу намерены открыть до июля 2024 года. И то не всю, а лишь ее часть, которая пройдет по улице Ошарской — по участку от дома № 164 по улице Максима Горького до дома № 21 по улице Ошарской.