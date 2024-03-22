Объездная Шредингера: открытие временной дороги в районе площади Свободы вновь перенесли

Участок дороги от дома № 164 по улице Максима Горького до дома № 21 по улице Ошарской планируют открыть во втором квартале 2024 года, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в МКУ «ГУММиД».
Напомним, в МКУ «ГУММиД» анонсировали открытие временной дороги на время строительства станции метро на площади Свободы в середине октября 2023 года, когда должны были закончиться работы по выносу коммуникаций. Однако сроки перенесли еще на два месяца — до 15 декабря. Планировалось за это время пройти все необходимые процедуры согласования выноса коммуникаций с надзорно-экспертными органами. Предполагалось, что объездная дорога будет проложена вдоль улиц Варварская — Максима Горького — Ванеева.
Затем сроки перенеcли еще раз — уже до 20 апреля 2024 года. В дептрансе тогда отметили — сдвиг сроков связан с большим объемом работ при перекладке городских коммуникаций из-за плотной жилой застройки в районе будущей станции метро «Площадь Свободы». Срывы запуска движения по новой дороге также объяснял во время прямой линии в декабре 2023 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Однако с установкой необходимых сроков промахнулись и в этот раз: теперь дорогу намерены открыть до июля 2024 года. И то не всю, а лишь ее часть, которая пройдет по улице Ошарской — по участку от дома № 164 по улице Максима Горького до дома № 21 по улице Ошарской.