«Я — как Золушка»: 18-летняя ростовчанка покорила подиум после того, как колола дрова и мыла подъезды

— Это вообще интересная история. Помню, как-то летом я продавала квас и лимонад. Когда не было покупателей, листала ленту в соцсети и наткнулась на объявление о том, что в Ростове проходит кастинг на участие в конкурсе красоты. Тут же загорелась и захотела попробовать свои силы. Но кастинг я провалила. Конечно, расстроилась, но следующим летом вновь пришла на просмотр.