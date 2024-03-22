«Я — как Золушка»: 18-летняя ростовчанка покорила подиум после того, как колола дрова и мыла подъезды

История Веры Разумновой похожа на сказку о Золушке, но пока — без красивого принца. Раньше девушка жила в стареньком флигеле без воды и отопления, помогая маме с тяжелой работой.
Но благодаря своему упорству и труду она смогла переехать в комфортную квартиру, стала помогать семье и даже оплачивать свое обучение. А еще Вера — победительница нескольких конкурсов красоты.
«БАБУШКА УМЕРЛА, КОГДА Я ЧИТАЛА ЕЙ СКАЗКУ».
Девушка говорит, что еще несколько лет назад ей приходилось топить печь, колоть дрова, носить ведрами воду и учить уроки при свечах. Вера — младший ребенок в многодетной семье. Кроме Веры ее мать воспитывала старших сына и дочь. Отца семья давно не видела. После развода он не помогал ни супруге, ни детям.
— Пока были живы бабушка и дедушка, мы как-то справлялись. Жили в комфортном доме. Но сначала не стало дедушки, следом умерла бабушка. Я в этот момент читала ей сказу. Мне тогда было лет семь.
Встал вопрос о наследстве.
— Выяснилось, что их дочь, моя мама, имеет право лишь на одну шестую дома, а это — пять квадратных метров. Каким-то образом остальная часть досталась моей старшей сестре. Почему так произошло, я так и не поняла, но это уже не столь важно. Факт остается фактом: смерть родителей и ситуация со старшим ребенком сильно подкосили мать и морально, и физически.
ЖИЗНЬ БЕЗ СВЕТА, ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ.
Мать Веры не сидела сложа руки: трудилась дворником на рынке, мыла подъезды. Но ее зарплаты хватало лишь на еду. Вскоре в доме за неуплату коммунальных услуг отключили воду, свет и газ.
— Сестра жила и живет в другом городе, поэтому мы какое-то время оставались втроем в доме — я, мама и брат. Но из-за проблем с коммунальными платежами пришлось перебираться во флигель. Постройка больше походила на сарай. Зато там была печка, которая не раз спасала нас в холодную зиму.
«ДЕЛАЛА УРОКИ ПРИ СВЕТЕ КЕРОСИНОВОЙ ЛАМПЫ».
Так мать и дети стали жить в условиях, очень далеких от комфортных. Частенько Вере приходилось колоть дрова и бегать к соседям за водой.
— Таскала ее ведрами. Мы с братом помогали маме на работе. Помню, как убирала коробки на рынке, трижды в неделю мыла подъезд и мела дворы. При этом ходила в школу. Кстати, никто из одноклассников и учителей не догадывались, в каком мы бедственном положении. Из-за того, что не было света, я делала уроки при свете керосиновой лампы.
Однажды одноклассница спросила, почему от Веры пахнет костром.
— Я не растерялась и ответила, что шашлыки жарили. Хотя на тот момент для нас они были непозволительной роскошью. Мы ели в основном макароны, сосиски и какую-то самую дешевую колбасу. Помню, был даже момент, когда дома из всей еды осталось только полбулки хлеба.
«РАБОТАЛА ПО 13−16 ЧАСОВ».
После девятого класса Вера, как и брат, сразу пошла работать. Девочка-подросток устроилась официанткой.
— Работала по 13−16 часов в день, но и зарабатывала неплохо. Тысяч 40−45 выходило.
Так пролетел год. Вера понимала, что всю жизнь работать в ресторане ей не хотелось бы.
— Мечтала и мечтаю о высшем образовании. Поэтому восстановилась в школе, но перешла на семейную форму обучения. Я же не брошу работу! По-прежнему тружусь официанткой, только с той разницей, что получаю сейчас в два раза больше.
Дохода девушке хватает и на аренду хорошей квартиры, одежду, продукты, и на помощь маме. Часть она откладывает на оплату репетиторов.
— Готовлюсь сдать ЕГЭ. Приходится подтягивать математику. Также решила, что буду сдавать литературу и обществознание. Мечтаю поступить либо во ВГИК, либо на журфак.
ПЕРВЫЙ КАСТИНГ ПРОВАЛИЛА.
Работу и учебу девушка совмещает с хобби — участием в конкурсах красоты.
— Это вообще интересная история. Помню, как-то летом я продавала квас и лимонад. Когда не было покупателей, листала ленту в соцсети и наткнулась на объявление о том, что в Ростове проходит кастинг на участие в конкурсе красоты. Тут же загорелась и захотела попробовать свои силы. Но кастинг я провалила. Конечно, расстроилась, но следующим летом вновь пришла на просмотр.
И тут — первая удача: Веру допустили до участия в конкурсе красоты «Ростовская красавица».
— Я дошла до полуфинала, но победительницей не стала, — продолжает девушка.
«ПОКА НЕ ВОЗЬМУ КОРОНУ, НЕ СДАМСЯ».
По словам девушки, после проигрыша у нее появился азарт. Решила, что не сдастся, пока не возьмет корону.
— Она принимала участие в южно-российском «Форуме красоты» и завоевала титул «Вице-леди Дона-2023». Вера талантливая и целеустремленная девушка, — говорит директор школы моделей «Имидж-Элит» и конкурса «Ростовская красавица» — Елена Степура.
10 марта девушка победила в конкурсе «Мисс Гламур г. Ростов-на-Дону 2024», обойдя 20 соперниц.
— Когда объявили победительницу, я сначала растерялась. Даже не поняла, что речь идет обо мне. Была так счастлива, когда выяснилось, что титул достался мне.
— Вера, стоявшая на сцене, выглядела растерянной. Казалось, она не совсем понимала, что происходит, — рассказывает региональный директор детских и взрослых конкурсов Екатерина Давыдова. — Я глубоко переживаю и испытываю гордость за каждого конкурсанта, потому что воспринимаю их как частичку своей души. Накануне конкурса была проведена репетиция, которую Вера пропустила из-за плохого самочувствия. Мне, как директору и модели, хорошо известно, что репетиция — это неотъемлемая часть подготовки к конкурсу. Но Вера смогла собраться и выступить на отлично. Все члены жюри, семь человек, выставили ей максимальный балл.
Достигнув желаемого, прощаться с бьюти-индустрией девушка не собирается.
— Буду и дальше принимать участие в конкурсах красоты. Но пока все мои усилия сосредоточены на подготовке к ЕГЭ.