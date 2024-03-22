Житель Новосибирска выиграл почти 29 млн рублей в лотерею

Отмечается, что участник розыгрыша купил свой билет за 100 ₽ в мобильном приложении. После оглашения тиража житель Новосибирска выиграл 28,8 млн руб. Издание сообщает, что победитель лотереи еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр Москвы.