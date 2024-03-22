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Житель Новосибирска выиграл почти 29 млн рублей в лотерею

Новосибирец выиграл почти 29 млн рублей в лотерею.

Об этом сообщает издание VN.ru.

Отмечается, что участник розыгрыша купил свой билет за 100 ₽ в мобильном приложении. После оглашения тиража житель Новосибирска выиграл 28,8 млн руб. Издание сообщает, что победитель лотереи еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр Москвы.

Организаторы лотереи рассказывают, что суперприз выиграл тот, кто угадал в обоих числовых полях билета по четыре числа. Благодаря победной комбинации новосибирец стал миллионером.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области сообщили о мерах поддержки бойцов СВО.