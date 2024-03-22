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В Сочи подорожает проезд на маршрутах по нерегулируемому тарифу

На маршрутах по нерегулируемому тарифу в Сочи вырастет стоимость проезда.

Автотранспортные предприятия города уведомили сочинский дептранс об изменении тарифов, сообщили в пресс-службе департамента и уточнили, что по регулируемому тарифу стоимость проезда не изменится.

На маршрутах городского сообщения по нерегулируемому тарифу стоимость проезда составит 40 ₽, стоимость проезда по «ночному» тарифу — 45 ₽, сообщили в дептрансе. Повышение цены будет поэтапным для разных маршрутов, начнется 1 апреля.

«Детальная информация по тарифам будет размещена в салоне автобуса и на сайте администрации города Сочи во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства», — сообщили в ведомстве.

Повышение тарифов связали с ростом цен на обслуживание, горючее, ростом амортизационных затрат.