В Сочи подорожает проезд на маршрутах по нерегулируемому тарифу

Автотранспортные предприятия города уведомили сочинский дептранс об изменении тарифов, сообщили в пресс-службе департамента и уточнили, что по регулируемому тарифу стоимость проезда не изменится.
На маршрутах городского сообщения по нерегулируемому тарифу стоимость проезда составит 40 ₽, стоимость проезда по «ночному» тарифу — 45 ₽, сообщили в дептрансе. Повышение цены будет поэтапным для разных маршрутов, начнется 1 апреля.
«Детальная информация по тарифам будет размещена в салоне автобуса и на сайте администрации города Сочи во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства», — сообщили в ведомстве.
Повышение тарифов связали с ростом цен на обслуживание, горючее, ростом амортизационных затрат.