Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские кондукторы увольняются из-за снижения оплаты

Работники Красноярского пассажирского автотранспортного предприятия № 5 увольняются и судятся из-за зарплат.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил депутат Горсовета Семен Сендерский.

С просьбой разобраться в конфликте между муниципальным предприятием и работниками депутат попросил разобраться главу города Владислава Логинова.

Ранее кондукторы жаловались, что вместо положенных 135 рублей в час им платят 90. Из-за недоплат они судятся с работодателем. Как сообщил Семен Сендерский, уже 9 человек выиграли процессы.

Добавим, Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 5 обслуживает семь маршрутов: 11, 26, 30, 49, 52, 64 и 87.

Депутат также предположил, что увольнения кондукторов могут негативно сказаться на качестве обслуживания пассажиров.