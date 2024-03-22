Красноярские кондукторы увольняются из-за снижения оплаты

Об этом сообщил депутат Горсовета Семен Сендерский.
С просьбой разобраться в конфликте между муниципальным предприятием и работниками депутат попросил разобраться главу города Владислава Логинова.
Ранее кондукторы жаловались, что вместо положенных 135 рублей в час им платят 90. Из-за недоплат они судятся с работодателем. Как сообщил Семен Сендерский, уже 9 человек выиграли процессы.
Добавим, Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 5 обслуживает семь маршрутов: 11, 26, 30, 49, 52, 64 и 87.
Депутат также предположил, что увольнения кондукторов могут негативно сказаться на качестве обслуживания пассажиров.