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Белорус Бодяковский выиграл в покер на турнире более 1,15 миллиона долларов

Белорусский игрок в покер Бодяковский одержал победу на турнире в Южной Корее.

Источник: Комсомольская правда

Покерист из Беларуси Никита Бодяковский одержал крупную победу на турнире $100,000 Short Deck Ante Only, проходившем 20—21 марта в Южной Корее. Его результаты публикует специализированный ресурс pokerdb.thehendonmob.com.

В серии игр Triton Jeju 2024 в казино города Чеджу сыграли 19 турниров, на которых 32-летний белорус Бодяковский получил неплохие результаты. Став четвертым, шестнадцатым и пятым в серии турнирных игр, он суммарно выиграл более 726 тысяч долларов.

А вот в турнире $100,000 Short Deck Ante Only, где сыграли 34 покериста, Бодяковский стал первым. Его выигрыш в финале составил 1,153 миллиона долларов.

Теперь белорусский игрок по совокупности выигрышей в живом покере занимает шестое место мирового рейтинга. Общая сумма его призовых превышает уже 52,7 миллиона долларов.