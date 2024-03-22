Белорус Бодяковский выиграл в покер на турнире более 1,15 миллиона долларов

Покерист из Беларуси Никита Бодяковский одержал крупную победу на турнире $100,000 Short Deck Ante Only, проходившем
В серии игр Triton Jeju 2024 в казино города Чеджу сыграли 19 турниров, на которых 32-летний белорус Бодяковский получил неплохие результаты. Став четвертым, шестнадцатым и пятым в серии турнирных игр, он суммарно выиграл более 726 тысяч долларов.
А вот в турнире $100,000 Short Deck Ante Only, где сыграли 34 покериста, Бодяковский стал первым. Его выигрыш в финале составил 1,153 миллиона долларов.
Теперь белорусский игрок по совокупности выигрышей в живом покере занимает шестое место мирового рейтинга. Общая сумма его призовых превышает уже 52,7 миллиона долларов.