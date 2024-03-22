Белорус Бодяковский выиграл в покер на турнире более 1,15 миллиона долларов

В серии игр Triton Jeju 2024 в казино города Чеджу сыграли 19 турниров, на которых 32-летний белорус Бодяковский получил неплохие результаты. Став четвертым, шестнадцатым и пятым в серии турнирных игр, он суммарно выиграл более 726 тысяч долларов.