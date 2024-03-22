Волгоградцев ждут теплые и солнечные выходные

Синоптики обещают жителям Волгоградской области теплые и солнечные дни в ближайшие выходные. 23 и 24 марта погода ожидается сухая, однако температура будет меняться от ночного минуса к дневному плюсу. О том, каким будет предстоящий уик-энд, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.
— Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер ночью северо-восточный, днем южный. Порывы достигнут 6−11 метров в секунду, — уточнили в ЦГМС.
В Волгоградской области ночью температура опустится до −3…+2 градусов (в северных районах до −7), а вот днем распогодится до +7…+12 градусов. В Волгограде ночью ожидается −2…0. В субботу днем обещают +5…+7, в воскресенье +9…+11 тепла.