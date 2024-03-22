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Волгоградцев ждут теплые и солнечные выходные

Синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области на 23 и 24 марта.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 66% 766 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики обещают жителям Волгоградской области теплые и солнечные дни в ближайшие выходные. 23 и 24 марта погода ожидается сухая, однако температура будет меняться от ночного минуса к дневному плюсу. О том, каким будет предстоящий уик-энд, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.

— Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер ночью северо-восточный, днем южный. Порывы достигнут 6−11 метров в секунду, — уточнили в ЦГМС.

В Волгоградской области ночью температура опустится до −3…+2 градусов (в северных районах до −7), а вот днем распогодится до +7…+12 градусов. В Волгограде ночью ожидается −2…0. В субботу днем обещают +5…+7, в воскресенье +9…+11 тепла.