Волгоградцев ждут теплые и солнечные выходные

Синоптики обещают жителям Волгоградской области теплые и солнечные дни в ближайшие выходные. 23 и 24 марта погода ожидается сухая, однако температура будет меняться от ночного минуса к дневному плюсу. О том, каким будет предстоящий уик-энд, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.