В Москве стартует первый Всероссийский фестиваль «Мэрцишор»

В дальнейшем география фестиваля расширится, такие мероприятия будут организовывать в Ярославле, Курске, Туле и других городах Российской Федерации. Елена Хорозова является организатором фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге» в Ярославле. Помимо этого, она сотрудничает с большим количеством общественных организаций, которые продвигают молдавскую культуру на территории Российской Федерации.