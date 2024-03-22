В Москве стартует первый Всероссийский фестиваль «Мэрцишор»

Гостей праздника ждут выступления звезд мировой эстрады и национальных коллективов, дегустация национальных блюд, выставки, мастер-классы. Сюрпризом для зрителей станет выступление известного молдавского трио DoReDos. Также на сцену выйдут певцы Ионел Истрати, Адриан Урсу, Дойна Сулак, Лия Табурчан, Дойна Арсени, Петр Петкович, Авелин Табарча и другие.
Все участники фестиваля смогут своими руками изготовить символ главного весеннего праздника — мэрцишоры, познакомиться с региональной выставкой, провести время в кругу земляков и отметить праздник в молдавских традициях.
Ранее нынешние власти Молдовы делали ряд заявлений о том, что праздник «Мэрцишор» молдаване России не отмечают. Реальность наглядно демонстрирует, что это не так.
Председатель общественного совета Культурного центра Елена Хорозова отметила, что в столице России проживает большое количество молдаван, и поэтому логичным было провести мероприятие именно в Москве.
В дальнейшем география фестиваля расширится, такие мероприятия будут организовывать в Ярославле, Курске, Туле и других городах Российской Федерации. Елена Хорозова является организатором фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге» в Ярославле. Помимо этого, она сотрудничает с большим количеством общественных организаций, которые продвигают молдавскую культуру на территории Российской Федерации.
Культурно-образовательный центр Молдовы, помимо культурных программ, намерен открыть в России центры правовой помощи, трудоустройства, поддержки в кризисных ситуациях, а также центр поддержки молодежных инициатив. Кроме этого, на территории Российской Федерации планируется реализация благотворительных программ, направленных на помощь молдавской диаспоре.
Организатором мероприятия является Культурно-образовательный центр Молдовы совместно молдавскими региональными общественными организациями из центральных и северных регионов России.