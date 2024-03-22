В Симферополе вновь начнет ходить автобус № 96 «Пневматика — Марьино»

В понедельник, 25 марта, в Симферополе запустят автобусный маршрут № 96, который свяжет Пневматику с Марьино. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Будет возобновлена работа муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № 96 «Пневматика — Марьино (ул. Промышленная “Арго”)», — говорится в сообщении.
Автобусы будут проезжать Ялтинское шоссе, улицу Киевскую, проспект Кирова, площади Куйбышева и Советскую, а также Центральный рынок. Далее маршрут будет пролегать через улицы Севастопольскую, Дмитрия Ульянова, Русскую и Балаклавскую.