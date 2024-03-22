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В Воронежской области продлили предупреждение о тумане

Желтый уровень погодной опасности, объявленный в Воронежской области из-за тумана, продлили. Как минимум до 8.00 23 марта.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 66% 766 мм рт. ст. +6°

Это следует из информации на сайте российского Гидрометцентра. Воронежцев просят быть осторожнее в условиях плохой видимости.

Особенно, если во время тумана необходимо вести машину.

В целом же погода в регионе в предстоящие выходные будет по-настоящему весенней. В ночь на субботу еще будет держаться мороз — до −2…-4 градусов — после чего и в дневные часы, и по ночам, в регионе ожидается только плюсовая температура.

В субботу, 23 марта, в областном центре обещают до +8 градусов. В воскресенье и в понедельник, 24 и 25 марта соответственно, — до +10. В ночные часы от 0 до +3.