В Воронежской области продлили предупреждение о тумане

Это следует из информации на сайте российского Гидрометцентра. Воронежцев просят быть осторожнее в условиях плохой видимости.
Особенно, если во время тумана необходимо вести машину.
В целом же погода в регионе в предстоящие выходные будет по-настоящему весенней. В ночь на субботу еще будет держаться мороз — до −2…-4 градусов — после чего и в дневные часы, и по ночам, в регионе ожидается только плюсовая температура.
В субботу, 23 марта, в областном центре обещают до +8 градусов. В воскресенье и в понедельник, 24 и 25 марта соответственно, — до +10. В ночные часы от 0 до +3.