Выкину, но цену не сбавлю — почём в Краснодаре клубника и зачем ее выбрасывают в мусорки

Первая клубника на рынках Краснодара появилась к 8 марта. Тогда ягоду предлагали купить за 600−800 рублей за кг. Сейчас ценовой интервал на клубнику — 300−700 рублей кг в зависимости от сорта, уровня свежести и места выращивания. В Краснодаре продавцы предлагают как турецкую продукцию, так и ягоду из Белореченска. Многие покупатели сомневаются, что клубника уже «пошла», поэтому не торопятся ее покупать, а в итоге испорченную продукцию коробками замечают у мусорных контейнеров. Почему клубнику выбрасывают в мусорки и действительно ли ее уже собирают в Белореченске, как заверяют многие продавцы, — рассказывает ИА KrasnodarMedia.
Сегодня на рынке в центре Краснодара клубнику можно купить по цене от 350 рублей за лукошко. В таре — около 500 граммов. Если клубника крупная, свежая или «наша», то цена выше — 690, 750 рублей за лукошко или 1500 ₽/кг.
В других районах города клубника намного дешевле. Например, на улице Зиповской ягода из Турции продается за 200 ₽/лукошко и за 350 ₽/кг.
Клубникой в Краснодаре сейчас торгуют не только в овощных палатках, фруктовых ларьках, но и с «колес» — с багажников автомобилей или на стихийных точках. Одни продавцы сбывают товар подешевле, другие выставляют высокую цену, заявляя, что клубника из Белореченска — клубничной столицы Кубани.
Только кубанские фермеры уверяют, что ягодный сезон еще не стартовал, а урожай тепличной клубники не настолько велик, чтобы его хватило обеспечит продукцией весь Краснодар.
— Если говорят, что клубника белореченская, то, скорее всего, обманывают, — объяснил Евгений, представитель компании, реализующей свежую клубнику оптом в Краснодарском крае. — В Белореченске есть хозяйства, которые выращивают клубнику в теплицах, но малыми объемами — по 20, 50 100 кг. Сезон клубники начнется в конце апреля — начале мая. Сейчас на рынка продают клубнику из Турции или Греции.
Судя по отсутствию очередей у прилавков с клубникой, покупать ягоду кубанцы не торопятся. Кто-то не желает покупать «заграничную» клубнику, считая, что наша, выращенная в открытом грунте — свежее и полезнее, кого-то отпугивает цена — все-таки 700 рублей за лукошко не каждый может себе позволить. Зная о «заоблачных» ценниках на ягоду кубанцы удивляются, замечая на мусорных площадках ящики с клубникой. Фото с «ягодами», сгруженными у контейнеров в одном из микрорайонов города, облетело многие кубанские паблики.
— Готовы выбросить, лишь бы цену не снижать, — объясняют одни пользователи Сети расточительный поступок тех, кто выкинул ягоды. Другие предполагают, что клубнику отправили в мусор, потому что она непригодна в пищу, например, содержит много нитратов или на вкус отвратительна.
Корреспонденту информагентства удалось поговорить с «перекупом», который представился Виктором — он продавал клубнику в районе имени Гидростроителей.
— Клубника турецкая, это же понятно. Я и не скрываю это Ну откуда кубанская еще? Да и по виду ясно, что я года неместная. Те, кто хочет на перепродаже заработать — в этом году сильно обжигаются, — поделился мужчина, рядом с которым высились ящики с клубникой. — Вот утром ты ее взял на базе — она уже к вечеру гнить начинает! Утром торгуем по 500, к 16 вечера уже до 300 сбрасываем. А в 19 часов — уже по 250, и 200, лишь бы забрали. Знаю ребят, которые из-за жадности прогорели. Думали, вечером осталась — утром доторгуем, в гараже полежит, еще прохладно, ничего ей не сделается. Утром приходят — а она уже потекла и испортилась вся. Вот и выкидывают целыми ящиками.
Кубанцы ждут настоящего клубничного сезона. Какие цены на ягоду будут в конце апреля-в мае — пока неизвестно. В прошлом году на старте сезона клубнику продавали за 600 рублей/лукошко в 300 граммов, затем цена упала из-за большого количества до 250−300 рублей за кг.