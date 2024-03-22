Выкину, но цену не сбавлю — почём в Краснодаре клубника и зачем ее выбрасывают в мусорки

— Клубника турецкая, это же понятно. Я и не скрываю это Ну откуда кубанская еще? Да и по виду ясно, что я года неместная. Те, кто хочет на перепродаже заработать — в этом году сильно обжигаются, — поделился мужчина, рядом с которым высились ящики с клубникой. — Вот утром ты ее взял на базе — она уже к вечеру гнить начинает! Утром торгуем по 500, к 16 вечера уже до 300 сбрасываем. А в 19 часов — уже по 250, и 200, лишь бы забрали. Знаю ребят, которые из-за жадности прогорели. Думали, вечером осталась — утром доторгуем, в гараже полежит, еще прохладно, ничего ей не сделается. Утром приходят — а она уже потекла и испортилась вся. Вот и выкидывают целыми ящиками.