Илан Шор: Санду наказала Canal 5 за то, что он позволил себе спросить ее, из каких источников она оплатила свои развлечения на винодельне

«Фашистский режим в лице Санду лишает нас новостей. Теперь она приняла решение о закрытии Canal 5. Почему? Потому что журналистка телеканала спросила ее, из каких источников она заплатила 15 тысяч леев, которые потратила всего за 24 часа, веселясь с друзьями в винодельне, и не подтасован ли тендер в аэропорту, как это муссировалось в публичном пространстве. Именно поэтому Майя Санду распорядилась закрыть телеканал», — говорит Илан Шор.