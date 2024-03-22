Илан Шор: Санду наказала Canal 5 за то, что он позволил себе спросить ее, из каких источников она оплатила свои развлечения на винодельне

Майя Санду лишила лицензии Canal 5, потому что ей не понравились неудобные вопросы журналистки этого телеканала. С таким заявлением выступил Илан Шор во время прямой трансляции в социальных сетях.
Президента спросили, на какие деньги она отдыхает на одной из самых дорогих виноделен страны, а также попросили прокомментировать обвинения в том, что власть PAS подтасовала тендер в аэропорту и благоприятствовала участвующей в нем компании Lagardere.
«Фашистский режим в лице Санду лишает нас новостей. Теперь она приняла решение о закрытии Canal 5. Почему? Потому что журналистка телеканала спросила ее, из каких источников она заплатила 15 тысяч леев, которые потратила всего за 24 часа, веселясь с друзьями в винодельне, и не подтасован ли тендер в аэропорту, как это муссировалось в публичном пространстве. Именно поэтому Майя Санду распорядилась закрыть телеканал», — говорит Илан Шор.
Политик отметил, что сумма, потраченная Майей Санду на вечеринку, эквивалентна семи средним пенсиям по Молдове. По его словам, главе государства должно быть стыдно за такое поведение, так как она постоянно заявляет, что у нее нет денег на пенсии.
«Она говорит, что у нее нет денег, что она бедная, несчастная, честная, застенчивая, но при этом тратит за сутки ровно столько, сколько семь стариков тратят за месяц. А если учесть расходы на охрану, бензин, дорожную полицию, которая ее сопровождает, то расходы возрастают. Вот почему вопрос журналистки ее очень обеспокоил», — подчеркнул Илан Шор.
Совет по продвижению инвестиционных проектов — структура, контролируемая группировкой PAS, — в четверг вечером принял решение приостановить действие лицензии Canal 5 под предлогом «разумного подозрения, что это может угрожать государственной безопасности». Ранее власти закрыли еще 12 телеканалов в стране на основе неправомерного решения КЧС.