Спасатели помогли медикам доставить в больницу 300-килограммовую минчанку

При этом заведующий 11-й подстанции столичной службы «103» Евгений Юдаков уточнил, что в больничной практике не много настолько тяжеловесных больных. Однако у медучреждения с МЧС заключен договор, и если пациент весит от 150 килограммов и больше, то могут вызвать спасателей, чтобы помочь с его госпитализацией.