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Спасатели помогли медикам доставить в больницу 300-килограммовую минчанку

В Минске с помощью спасателей в больницу доставили пациентку весом 300 килограммов.

Источник: Комсомольская правда

В Минске спасатели МЧС помогли бригаде скорой медицинской помощи доставить в больницу пациентку весом 300 килограммов, сообщает агентство «Минск-Новости».

Таким необычным способом в больницу попала минчанка в возрасте около 70 лет. Врачи рассказали, что еще недавно женщина могла передвигаться самостоятельно, но теперь потребовалась помощь спасателей для ее госпитализации.

При этом заведующий 11-й подстанции столичной службы «103» Евгений Юдаков уточнил, что в больничной практике не много настолько тяжеловесных больных. Однако у медучреждения с МЧС заключен договор, и если пациент весит от 150 килограммов и больше, то могут вызвать спасателей, чтобы помочь с его госпитализацией.

— Кроме того, в таких случаях могут помогать окружающие: родственники пациента или соседи, — добавил доктор.

медицина