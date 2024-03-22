Час «на том свете». Что стало с самарцем после клинической смерти

Поверить в спасение
Резкую боль в груди 50-летний Андрей Вожев почувствовал девятого марта. Обезболивающие не помогали, с каждым часом становилось хуже. Андрей терпел до пяти утра, а потом все-таки вызвал скорую. Повезло — врачи приехали быстро. Электрокардиограмма не оставила сомнений: нужна срочная госпитализация. Время шло на минуты.
По дороге в больницу состояние резко ухудшилось. В приемный покой больницы имени Середавина пациента заносили уже в бессознательном состоянии. Вскоре случился приступ: судороги, хрипы. Сердце остановилось.
Согласно приказу Минздрава, если реанимационные мероприятия в течение получаса не дают результат, их можно прекратить. Клиническая смерть Андрея продолжалась 50 минут, однако время от времени сердце подавало слабые импульсы. И врачи не сдавались. Действовали «уверенно и хладнокровно», как потом скажет заведующий отделения анестезиологии и реанимации № 2 Артем Алексанкин, который руководил процессом.
«В течение 10 минут наблюдали полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Но когда сердце завелось, мы испытали полнейшее удовлетворение от проделанной работы, — говорит он. — Такие моменты мотивируют и сплачивают коллектив. Особенно это важно для тех, кто работает в реанимации. Здесь у нас крайне тяжелые пациенты, и не всегда есть возможность испытать позитивные эмоции».
«Света нет»
Позже Андрей признался, что в момент клинической смерти ничего не чувствовал: «Никакого света в конце тоннеля не было».
«Как будто меня выключили и включили. Открыл глаза, увидел медсестру», — рассказал он.
В среднем клиническая смерть длится от трех до пяти минут. В это время организм перестает получать необходимый для жизни кислород — это губительно для клеток мозга. Обычные последствия — психоневрологические расстройства, потеря сознания, другие недуги.
«Если же вовремя не начать реанимацию, есть риск увидеть одно из самых страшных последствий — социальную смерть. Человек становится глубоким инвалидом», — объясняет главный внештатный специалист первой помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Зульфия Зарипова.
Однако Андрею удалось сохранить все ментальные и когнитивные способности. Только уставать стал быстрее. По словам врачей, такое случается крайне редко.
«За 30 лет моей работы это второй случай, когда пациент после длительных реанимационных мероприятий выписывается и уходит домой своими ногами в полном здравии», — говорит заведующий кардиологическим отделением Алексей Чернышев.
Теперь мужчине предстоит пройти реабилитацию и наблюдаться у кардиолога.
Умирал десять раз
Случай Андрея — не единственный за последнее время. В 2021-м в питерскую больницу Святого Георгия попал 30-летний Антон Димов.
Мужчина принимал утренний душ, когда его настигла сильная боль в груди. К ней добавилась одышка, в глазах потемнело, все тело трясло как при лихорадке.
Антон знал о своих медицинских проблемах: у него — врожденная тромбофилия, то есть, предрасположенность к формированию тромбов. Поэтому сразу позвонил матери, а та — в скорую.
В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уровень кислорода в крови к тому моменту упал до 66% (при норме 95−100% — прим. ред).
Медики 12 часов боролись за жизнь Антона. За это время, по словам врачей, Димов пережил клиническую смерть десять раз.
«Страх пришёл позже, когда я начал осмыслять произошедшее. Этого нет в выписке, но самая долгая из всех клинических смертей в ту ночь у меня длилась 25 минут. Как мне сказали, еще пять минут — и всё, меня бы перестали откачивать» — рассказал Антон.
После стабилизации пациента ввели в искусственную кому, в которой он провел три дня. Окончательно выписался из больницы через месяц. Из побочных эффектов осталась только одышка.
Врачи напоминают: в группе риска любой. «Все чаще мы сталкиваемся со случаями, когда остановка сердца происходит из-за чрезмерной физической нагрузки, стресса, выброса адреналина и даже просто эмоционального подъема. В этом случае может произойти спазм сосудов, нарушение сердечного ритма, потеря сознания», — говорит Зульфия Зарипова.
Шансы выжить, тем не менее, высоки. Главное — чтобы кто-то оказался рядом и вовремя вызвал медицинскую помощь.