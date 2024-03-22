Час «на том свете». Что стало с самарцем после клинической смерти

«В течение 10 минут наблюдали полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Но когда сердце завелось, мы испытали полнейшее удовлетворение от проделанной работы, — говорит он. — Такие моменты мотивируют и сплачивают коллектив. Особенно это важно для тех, кто работает в реанимации. Здесь у нас крайне тяжелые пациенты, и не всегда есть возможность испытать позитивные эмоции».