В Красноярском крае ликвидируют две колонии

По данным прес-службы, ликвидации подлежат ИК-7, расположенная в селе Арейское Емельяновского района и ИК-16 в поселке Громадск Уярского района.
«В настоящее время согласно утвержденному плану ликвидации в исправительных колониях проводятся необходимые мероприятия с учетом перераспределения осужденных и перевода сотрудников в другие учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю. Осужденные, находящиеся в ИК-7 и ИК-16, будут перевезены в другие пенитенциарные учреждения региона в соответствии с видом режима, определенным приговором суда», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что работникам ликвидируемых учреждений предложены вакантные должности в подразделениях, подведомственных ГУФСИН России по Красноярскому краю.
«Одна из причин снижения численности осужденных в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю — развитие системы наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Например, в регионе расширяется сеть исправительных центров, увеличивается количество осужденных к принудительным работам», — отметила представитель ГУФСИН.
В настоящее время в ведении ГУФСИН находится один исправительный центр и 10 участков, функционирующих как исправительные центры. Создано 1395 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ, в том числе 403 места создано в 2023 году. Около тысячи красноярских осужденных в прошлом году были переведены из исправительных учреждений в исправительные центры в связи с заменой неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.