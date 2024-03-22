Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные

«В субботу погода возьмет курс на постепенное улучшение, хотя облаков будет много. На большей части Крыма осадки маловероятны, однако на востоке полуострова — в районе Керченского пролива — вероятны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…10», — прогнозирует Тишковец.
В воскресенье скажется влияние антициклона скандинавского происхождения: из-за облаков выглянет солнце, осадков не ожидается. В ночное время +1…6, в дневные — воздух прогреется до положенной климатической нормы по Крыму + 9…14 градусов. Южная тяга ветров определит дальнейшее потепление, анонсирует эксперт.
Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала РИА Новости Крым, что последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе.