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Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В грядущие выходные осадки в Крыму маловероятны, однако погода будет облачной, дневная температура воздуха к воскресенью достигнет нормативных значений в 14 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 53% 766 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«В субботу погода возьмет курс на постепенное улучшение, хотя облаков будет много. На большей части Крыма осадки маловероятны, однако на востоке полуострова — в районе Керченского пролива — вероятны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…10», — прогнозирует Тишковец.

В воскресенье скажется влияние антициклона скандинавского происхождения: из-за облаков выглянет солнце, осадков не ожидается. В ночное время +1…6, в дневные — воздух прогреется до положенной климатической нормы по Крыму + 9…14 градусов. Южная тяга ветров определит дальнейшее потепление, анонсирует эксперт.

Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала РИА Новости Крым, что последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе.