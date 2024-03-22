Курс на потепление: прогноз погоды в Крыму на выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В грядущие выходные осадки в Крыму маловероятны, однако погода будет облачной, дневная температура воздуха к воскресенью достигнет нормативных значений в 14 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.