Ивлеева тайно открывает лапшичную в Москве

Основателем заведения в соцсетях указан ресторатор Александр Пичугин. В 2022 году, как писали «Ведомости», Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе. Этого не произошло, но юридическое лицо не было ликвидировано — в декабре 2023 году там обновились данные Ивлеевой, а в марте 2024 года компания получила разрешение на продажу алкоголя.