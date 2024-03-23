15 тонн гуманитарной помощи отправили на СВО жители Иркутской области

Жители региона собрали около 15 тонн гуманитарного груза. Вещи принимал Студенческий гуманитарный центр, расположенный на улице Российской, 20. Помощь везли со всей Иркутской области. Основная часть — личные посылки бойцам: одежда, продукты. Привозили и оборудование, например, генераторы и дроны. Администрация города выделила специализированную технику для погрузки посылок. Все они будут направлены в подразделения, расположенные в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.