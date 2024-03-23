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15 тонн гуманитарной помощи отправили на СВО жители Иркутской области

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из областного центра в зону специальной военной операции.

Источник: Соцсети

Об этом irk.aif.ru рассказали в администрации Иркутска.

Жители региона собрали около 15 тонн гуманитарного груза. Вещи принимал Студенческий гуманитарный центр, расположенный на улице Российской, 20. Помощь везли со всей Иркутской области. Основная часть — личные посылки бойцам: одежда, продукты. Привозили и оборудование, например, генераторы и дроны. Администрация города выделила специализированную технику для погрузки посылок. Все они будут направлены в подразделения, расположенные в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Сборы гуманитарной помощи продолжаются. Каждый может принести технику, продукты, летнюю одежду, которые сейчас нужны землякам на СВО.